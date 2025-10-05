Ο καταιγιστικός Λεβαδειακός «διέλυσε» τον Παναιτωλικό (6-0) και πάτησε τετράδα

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στη φετινή Stoiximan Super League ο Λεβαδειακός. Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου επιβλήθηκε του Παναιτωλικού πετυχαίνοντας έξι τέρματα και σκαρφάλωσε στις πρώτες τέσσερεις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του εικόνα στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι στο «γκάζι» στο πρώτο μέρος, πέτυχαν τέσσερα τέρματα εκμεταλλευόμενοι και το αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Άλεξιτς (35') και πήραν μια ακόμα σπουδαία νίκη τη τρέχουσα σεζόν. Αποβλήθηκε και ο Κοντούρης στις καθυστερήσεις, με οκτώ παίκτες ολοκλήρωσε το ματς ο Παναιτωλικός!

Το ματς

Οι παίκτες του Λεβαδειακού ξεκίνησαν εξαιρετικά το παιχνίδι και απείλησαν την εστία του Τσάβες μόλις στο 3' με τον Τσιμπόλα. Στο 13' έπειτα από παρέμβαση του VAR οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο ανέλαβε και ευστόχησε ο Πεντρόζο ένα λεπτό αργότερα. Ο Παναιτωλικός ισορρόπησε μετά το 15', χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στην εστία του Λοντίγκιν.

Στο 31' ο Λαγιούς με εξαιρετική ενέργεια απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, εκτέλεσε από δύσκολη γωνία και από την επέμβαση του Τσάβες ο Συμελίδης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Και σαν να μην έφταναν αυτά για την ομάδα του Πετράκη, τέσσερα λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα για θέατρο μέσα στην περιοχή, ανεβάζοντας τον βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του.

Eurokinissi

Με την ψυχολογία στα ύψη οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα, με τον Τσάπρα να δίνει έτοιμο γκολ στον Πεντρόζο, ενώ στις καθυστερήσεις έπειτα από νέα παρέμβαση του VAR ο Παλάσιος σκόραρε από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που ο ίδιος είχε κερδίσει.

Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που δεν σταμάτησε να απειλεί την εστία του Τσάβες με κάθε ευκαιρία. Λαγιούς και Παλάσιος «έκρυψαν» τη μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα του Παναιτωλικού για το 5-0, με τον Ισραηλινό σκόρερ να έχει και δοκάρι λίγα λεπτά νωρίτερα.

Ο Πεντρόζο «άγγιξε» το χατ τρικ στο 71' όμως το γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε για φάουλ του ίδιου στον Τσάβες στην αρχή της φάσης. Ο Παναιτωλικός έψαξε το γκολ της τιμής στο 75 με τον Ενκολόλο, ο οποίος εκτέλεσε άσχημα από πλεονεκτική θέση στην περιοχή του Λοντίγκιν.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιούριτς κέρδισε πέναλτι από τον Κοντούρη και ο Βήχος έγραψε το τελικό 6-0 σε μια ιστορική βραδιά για τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Άμπου Χάνα (83' Μάγκνουσον), Λιάγκας, Τσόκαϊ (65' Γκούμας), Τσιμπόλα (79' Φίλων), Λαγιούς (65' Λαμαράνα), Πεντρόσο, Παλάσιος (79' Γιούριτς), Συμελίδης.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας (58' Γαλιάτσος), Γκαρσία (42' Στάγιτς), Σιέλης, Μανρίκε (74' Νικολάου), Κόγιτς (46' Κοντούρης), Πέρεζ (74' Αγκίρε), Ενκολόλο, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.