Λουτσέσκου: «Εδώ και μήνες νομίζουν ότι ζούμε μια καταστροφή, αλλά δεν είναι έτσι»

O ΠΑΟΚ τα έφερε όλα.. Τούμπα και πήρε τεράστια νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό (2-1) και μάλιστα με ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» προγήθηκαν στο 22' με τον Τσικίνιο, όμως ο δικέφαλος αετός χτύπησε δις στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Στο 63' ο Τάισον έφερε το ματς στα ίσια, ενώ λίγο αργότερα στο 75' ο Ζίβκοβιτς, με εύστοχο χτύπημα πέναλντι έδωσε τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του παιχνιδιού τόνισε πως η ομάδα του έδειξε αντίδραση και έκανε το τέλειο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σχολίασε και το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων δίνοντας την δική του απάντηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Κάθε παιχνίδι που κερδίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάντα με την ίδια λογική αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Κάτι μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ δεν παίξαμε άσχημα, ήμασταν άτυχοι και δεν είχαμε την ίδια συγκέντρωση. Σήμερα αντιδράσαμε σωστά.

Μετά το ημίχρονο κάναμε τέλειο παιχνίδι στην μαχητικότητά μας και την ένταση που είχαμε. Εδώ και μήνες νομίζουν ότι είμαστε σε μία καταστροφή, αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα σε όλο αυτό εμείς θα πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη μας, να βρούμε αντίδραση. Έτσι προσπαθείς να κρατήσεις την ισορροπία.

Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ισορροπία».