Ο αφελής Ολυμπιακός μετά τη Λεωφόρο μοίρασε... δώρα και στην Τούμπα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβγαλε από τη ντουλάπα το περσινό... γούρικο τζιν πουκάμισο. Προχώρησε σε μόλις μία αλλαγή στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον αγώνα του Λονδίνου και ήθελε από την ομάδα του να μετατρέψει για ακόμη μία φορά την Τούμπα σε... εξοχικό επί των ημερών του στον πάγκο του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Εκεί μετρούσε «δύο στα δύο», με 7 γκολ συνολικά, αλλά αυτή τη φορά η ομάδα του εμφανίστηκε στον αγώνα για ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο, παρότι είχε προηγηθεί, έκανε το ματς... δώρο στον ΠΑΟΚ, μετά από μια σειρά λαθών που δεν συνηθίζονται ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε οδηγήσει πρόπερσι την ομάδα του σε νίκη με 4-1 στο κάστρο του ΠΑΟΚ, έχοντας μόλις μια εβδομάδα παρουσίας στον πάγκο της ομάδας. Πέρυσι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα επιβλήθηκε ξανά με 3-2, ενώ απόψε (5/10), το καλό για τους νταμπλούχους θα μπορούσε να τριτώσει με τη γκολάρα του Τσικίνιο από τα μισά του πρώτου μέρους, αλλά τα παιχνίδια και δη τα ντέρμπι δεν λήγουν από την ανάπαυλα!

Είναι αλήθεια ότι το σκέφτηκε πολύ, μετά από τον αγώνα με την Αρσεναλ στο Λονδίνο και την υπερπροσπάθεια των παικτών του έως την τελευταία στιγμή, για το πόσες αλλαγές θα πραγματοποιήσει στην ενδεκάδα. Μόλις στην τελευταία προπόνηση και σε συνεννόηση με τους συνεργάτες του είδε ότι οι βασικοί του πρόλαβαν να γεμίσουν ξανά το ντεπόζιτο και τους έδωσε την ευκαιρία να... ρεφάρουν ό,τι έχασαν στο Emirates. Πήρε ένα ρίσκο ο έμπειρος τεχνικός που εκ του αποτελέσματος δεν του βρήκε, όχι αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Ειδικά όταν γίνονται ξανά και ξανά παιδαριώδη λάθη...

H επιλογή του να προχωρήσει τελικά σε μία αντικατάσταση κι αυτή αναγκαστική, του τραυματία Ρέτσου με τον Μπιανκόν, έδειξε να τον δικαιώνει από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα του σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με πολύ ψηλά τον δείκτη της έντασης και της δύναμης, πάτησε καλύτερα και μέχρι να συμπληρωθούν δέκα λεπτά είχε βρεθεί τρεις φορές σε θέση βολής.

Καθαρή η υπεροχή του Ολυμπιακού, κυρίως λόγω του ελέγχου στο κέντρο, αλλά και των πλαγιοκοπήσεων του Ορτέγκα, ο οποίος αποδείχθηκε κρυφό επιθετικό όπλο, ακόμη και στη φάση του 0-1 που είδε τον Ελ Καμπί κι εκείνος τάισε τον Τσικίνιο που άνοιξε το σκορ με το αριστερό και με... φωτοβολίδα.

Πάλι γκολάρα, πάλι ο Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χωρίς να είναι σεσημασμένος γκολτζής, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε κόντρα στον Λεβαδειακό και είναι πλέον στην πρώτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος με τέσσερα γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο...

Πιο καλά στημένη και αποφασιστική η ομάδα του «Μέντι» απέναντι σε έναν νευρικό και... τσαπατσούλη στο ξεκίνημα ΠΑΟΚ, βρέθηκε μπροστά στο σκορ έχοντας 5 τελικές ως τότε και 58% κατοχή μπάλας μέσα στην κατάμεστη Τούμπα. Ακόμη και στα κομμάτια πίεσης των γηπεδούχων στα πέριξ της περιοχής του Τζολάκη, πάντως, η άμυνα των Πειραιωτών έδειξε καλή οργάνωση και σωστά ντουμπλαρίσματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφορούσαν τη μπάλα, οι παίκτες του Λουτσέσκου μαζεύονταν και οι έντεκα στο αμυντικό τους τρίτο, χωρίς, ωστόσο, να εξαλείψουν τους κινδύνους προς την εστία του Παβλένκα. Η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ έγινε από το αβίαστο λάθος του Μπιανκόν στο 33' που χωρίς σοβαρή πίεση, πάσαρε στα πόδια του Γιακουμάκη, για να μπλοκάρει ο Τζολάκης το σουτ του Κωνσταντέλια...

Αποδοκιμασίες από την εξέδρα και φωνές «Μέντι»

Παρά τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα με το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους για την εικόνα του ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχοι είχαν ήδη βελτιώσει τις επιδόσεις τους, με δύο τελικές (στις συνολικά τρεις) να δοκιμάζουν τα ρεφλέξ του Τζολάκη, ενώ και η κατοχή μπάλας έκλεισε στο πρώτο μισό του ματς με 51-49.

Τα παράπονα του «Μέντι» από ένα σημείο και μετά φάνηκαν κι από την εντολή σε Σιπιόνι και Μουζακίτη να σηκωθούν για ζέσταμα από το μισάωρο. Αλλαγή, ωστόσο, από το 46' έκανε ο «Δικέφαλος» με τον Παβλένκα να νιώθει ενοχλήσεις και να αφήνει τη θέση του στον Τσιφτσή.

Με λίγη προσοχή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε στο ξέφωτο να βρει και δεύτερο γκολ στη γρήγορη μετάβαση του Ζέλσον και την πάσα στον Ποντένσε, ο οποίος, όμως, βιάστηκε και δεν βρήκε σωστά τον Ελ Καμπί που ήταν μόνος με το αντίπαλο τέρμα.

Ενα γλίστρημα κι όλα ήρθαν... τούμπα!

Είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που οι γηπεδούχοι έπαιρναν μέτρα στο γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν χώρους για να αντεπιτεθούν, ωστόσο, από ένα σημείο και μετά το ματς άρχισε να αποκτά άγρια ομορφιά και να μοιάζει με ρωσική... ρουλέτα με τη μπίλια τελικά να κάθεται στο μαύρο αντί για το κόκκινο. Κάπως έτσι κι από ένα ακόμη ατομικό λάθος, αυτή τη φορά του Ορτέγκα που γλίστρησε προ του Τάισον με τον Βραζιλιάνο να παίρνει το δώρο και να σημαδεύει σωστά προ του Τζολάκη.

Δεύτερο ντέρμπι, δεύτερη απώλεια βαθμών, από δύο ατομικά λάθη, δεν είναι εύκολο να το καταπιείς. Ειδικά όταν λίγα λεπτά αργότερα, με τον ΠΑΟΚ να έχει βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, ο Κοστίνια ανέτρεψε τον Κωνσταντέλια για να στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα και να τα φέρει όλα... τούμπα το εύστοχο κτύπημα του Ζίβκοβιτς.

Αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά σε ένα μεγάλο ματς πως δεν κερδίζει συνήθως η καλύτερη ομάδα, αλλά εκείνη που το θέλει πιο πολύ, που παλεύει περισσότερο και κάνει τα λιγότερα -σοβαρά- λάθη. Ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, την πάτησε ξανά σαν πρωτάρης κι άφησε πέντε βαθμούς σε δύο ντέρμπι, έστω κι αν κόντρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει η δικαιολογία του πέναλτι που δεν δόθηκε σε βάρος του Καμπελά...

Αντί να τον τελειώσει, του έδωσε «φιλί ζωής»

Εκ του αποτελέσματος πολλοί θα πουν ότι ο «Μέντι» θα μπορούσε να φρεσκάρει περισσότερο την ομάδα του που έδειχνε να ξεμένει από δυνάμεις όσο περνούσε η ώρα, αλλά σε μια τέτοια θεωρητική συζήτηση, ο καθένας μπορεί να πει το μακρύ και το κοντό του. Η ουσία είναι πως όταν έχεις τον αντίπαλο ζαλισμένο και στα σκοινιά κι αντί να τον αποτελειώσεις, του δίνεις το χέρι για να ζωντανέψει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Η ουσία είναι πως μετά από ένα απόλυτα ελεγχόμενο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έκανε δώρο το γκολ της ισοφάρισης και από 'κει και πέρα, τον πήρε ο... κατήφορος. Κι αυτό πρέπει να προβληματίσει περισσότερο κι από το γκολ που έδωσε το φιλί της ζωής στους γηπεδούχους για να ξαναμπούν στο παιχνίδι, όταν έμοιαζαν έτοιμοι να πέσουν στο καναβάτσο... Τα ντέρμπι, άλλωστε, δεν τα παίζεις, τα νικάς και ο φετινός Ολυμπιακός μοιάζει ακόμη ανεβασμένος στο περσινό του... συννεφάκι που καθάριζε τα μεγάλα ματς το ένα πίσω από το άλλο.