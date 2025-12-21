Athens Santa Run 2025: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Εκατοντάδες χαρούμενοι Άη Βασίληδες αναμένεται να τρέξουν σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας ενόψει του «Athens Santa Run 2025».

Η Τροχαία έχει ανακοινώσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι σε ισχύ από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τη λήξη.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:



Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλατείας Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγίων Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο το παραπάνω χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.



Το «Athens Santa Run 2025» διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και αποτελεί μια γιορτινή δρομική δράση για τους φίλους του τρεξίματος, με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό.



Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Santa Run 2,8 χιλιομέτρων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η διαδρομή θα συνεχιστεί επί της οδού Αθηνάς, με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, θα στρίψει στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας, με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.



Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) αλλά και για την προμήθεια αθλητικού υλικού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του ΟΠΑΝΔΑ.