Athens Santa Run: Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τρέχουμε για καλό σκοπό

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και το μεγαλύτερο running club το Offline Running Association, διοργανώνουν την αγαπημένη, γιορτινή διαδρομή για όσους λατρεύουν το τρέξιμο και τα Χριστούγεννα.

Η χριστουγεννιάτικη αυτή γιορτή, που συνδυάζει το πνεύμα των Χριστουγέννων, τη θετική διάθεση, τα χαμόγελα και την ευκαιρία για λίγη άσκηση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 με εκκίνηση από το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών (Αθηνάς 63).

Στόχος είναι να συμμετέχουν ενεργά μικροί και μεγάλοι σε μια διοργάνωση με κοινωνικό πρόσημο έτσι ώστε να διαδοθεί το μήνυμα της αλληλεγγύης και να μεταμορφωθεί το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη εορταστική γιορτή. Η Αθήνα ετοιμάζεται να γεμίσει χριστουγεννιάτικο χρώμα και χαμόγελα!

Το Santa Run αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, μια πολυαγαπημένη και καθιερωμένη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται σε μεγάλες, εμβληματικές και ζωντανές πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως το Τόκιο, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Αθήνα, η Βενετία, η Βουδαπέστη και η Μαδρίτη.

Η διαδρομή

Ο φιλανθρωπικός, γιορτινός και συμβολικός αγώνας Athens Santa Run 2,8χλμ. θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. από το πιο κεντρικό σημείο συνάντησης της Αθήνας στο Δημαρχιακό Μέγαρο, συνεχίζοντας επί της οδού Αθηνάς με θέα την Ακρόπολη προς την Ερμού, με στροφή στην Αγίων Ασωμάτων και στη συνέχεια στην οδό Πειραιώς, φτάνοντας έως την Πλατεία Ομονοίας με τερματισμό στο Δημαρχείο. Το δρομικό, χαρούμενο και εορταστικό Santa Run θα ολοκληρωθεί με επιστροφή στην Αθηνάς και πανηγυρικό τερματισμό στην ιστορική Πλατεία Κοτζιά.

Για καλό σκοπό

Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υλοποιεί καθημερινές δράσεις στήριξης, φιλοξενίας, σίτισης και κοινωνικής ένταξης για άτομα και οικογένειες προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα δοθεί για αθλητικά υλικά για τις ανάγκες του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Εγγραφές

Κάντε την εγγραφή σας μέσω του more.com και στηρίξτε την φιλανθρωπική προσπάθεια του Athens Santa Run 2025: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/

Για τη συμμετοχή στη δράση υπάρχει όριο για 1.000 ενήλικες και 300 παιδιά. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν.

Παραλαβή πακέτου συμμετοχής

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα από τον χώρο εγγραφών στην Πλατεία Κοτζιά.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στολή Άγιου Βασίλη, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού καθώς και δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης.