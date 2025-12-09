Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»: Γεύσεις, εκπλήξεις, φαντασία και περιπέτεια

Σε μόλις 70 λεπτά θα κάνουμε τον χριστουγεννιάτικο Γύρο του Κόσμου, θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα, θα ψάξουμε να βρούμε τον σάκο του Αϊ-Βασίλη, θα δημιουργήσουμε σοκολατένιες λιχουδιές, θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, γεμίζοντας χαρά μικρούς και μεγάλους!

Εκπαιδευτικά, εορταστικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 - 5 ετών με τους γονείς τους κάθε Σάββατο

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 - Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά

Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου τα Χριστούγεννα; Να δεις πώς περνούν τις γιορτινές αυτές ημέρες τα παιδιά από τη μία άκρη της Γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να βρεθείς τα Χριστούγεννα; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 - Παίζοντας με τις αισθήσεις

Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στον νου μας, αν δεν περάσει πρώτα από τις αισθήσεις μας! Η γεύση, η όσφρηση, η αφή, η όραση και η ακοή, με παιχνιδιάρικη διάθεση, θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και αγγίγματα, που έχουν σχέση με την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα!

Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 - Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα μελομακάρονα είναι τρέλα!

Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη, αλλά και τη γοητευτική κανέλα… μεταξύ τους γεννήθηκε μια γλυκιά φιλία που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά, παραδοσιακά μελομακάρονα πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 - Xάθηκε ο σάκος του Αϊ- Βασίλη!

«Χο, Χο, Χο… Ωχ, Ωχ, Ωχ! Έχασα το σάκο μου και ψάχνω να τον βρω! Βιαστείτε ξωτικά μου, ο σάκος μου να βρεθεί και τούτο το μυστήριο επιτέλους να λυθεί!» Μόνο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Αϊ- Βασίλη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συντονίζουμε τις δεξιότητες μας και μπαίνουμε με ορμή σ’ ένα τρελό παιχνίδι ανακάλυψης.

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Εκπαιδευτικά, εορταστικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5 - 8

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 - Χριστουγεννιάτικα Σοκολατομαγειρέματα…

Τι πιο όμορφο από μια χριστουγεννιάτικη «βουτιά» στη σοκολάτα! Πικρή ή γλυκιά, ζεστή ή κρύα, είναι πάντα λαχταριστή! Ετοιμαστείτε για μοναδικές σοκολατένιες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 - Χριστούγεννα μαγικά… Χριστούγεννα μελωδικά! Νέο

Ανακαλύπτουμε τη δύναμη της μουσικής και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με βιωματικές δράσεις, αφηγήσεις και δημιουργικά παιχνίδια. Γνωρίζουμε την υπεύθυνη μουσικοπαιδαγωγό της χορωδίας του «Ελληνικού Κόσμου», Ματθαία Σπιταδάκη και μαζί μεταδίδουμε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της αγάπης μέσα από τη μαγεία μιας κοινής μουσικής εμπειρίας.

Ώρα : 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά, Ηλικία: 5-12 ετών

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 - Χριστούγεννα στον «Ελληνικό Κόσμο» - Οικογενειακό πρόγραμμα

Mία κυριακάτικη γιορτή μας περιμένει στον «Ελληνικό Κόσμο», γεμάτη χαμόγελα, ευχές και μικρές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Δημιουργούμε μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, «στολίζουμε» το δέντρο μας, παίζουμε, φωτογραφιζόμαστε και ίσως ανακαλύψουμε τον Άγιο Βασίλη εκεί που κανείς δεν θα περίμενε! Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων…

Ώρα: 14:00 | Διάρκεια: περίπου 2 ώρες, Ηλικία: 5-12 ετών

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 - Μια Χριστουγεννιάτικη ημέρα όλο γλύκα…

Σηκώνουμε τα μανίκια μας, βάζουμε τον σκούφο μας, διαλέγουμε τα σύνεργά μας και τρυπώνουμε στην «κουζίνα» του «Ελληνικού Κόσμου» ως μικροί ζαχαροπλάστες για να φτιάξουμε τις δικές μας γλυκιές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες…

Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά, Ηλικία 5 - 8 ετών

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 - Ξωτικά εν δράσει…

Πού αλλού; Μα, φυσικά στον «Ελληνικό Κόσμο»! Η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και τα ξωτικά χρειάζονται τη βοήθειά μας για να ετοιμάσουν τα δώρα των παιδιών. Τι θα λέγατε να βάλουμε ένα χεράκι; Ας τρυπώσουμε στο μαγικό τους κόσμο με φαντασία, κέφι και δημιουργική διάθεση και το «εργαστήρι παιχνιδιών» παίρνει μπρος!

Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά