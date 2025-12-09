Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός που κάνει το Ναύπλιο να μοιάζει με καρτ-ποστάλ

Το Ναύπλιο φόρεσε από νωρίς τα γιορτινά του και από το βράδυ της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, η ιστορική πόλη μοιάζει βγαλμένη από καρτ-ποστάλ. Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες του Δημήτρη Μπέκα αποτυπώνουν με μοναδική ευαισθησία την εορταστική λάμψη, λίγο μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα για το εορταστικό Ναύπλιο και δείτε φωτογραφίες από την στολισμένη Χριστουγεννιάτικα, πόλη.