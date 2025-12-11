Επικίνδυνη κατολίσθηση στον δρόμο Αρβανιτιά – Καραθώνα: Πεζοί αγνοούν την προειδοποίηση

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στο τμήμα του παραλιακού δρόμου Αρβανιτιά – Καραθώνα, κοντά στη γνωστή περιοχή «Νεράκι», προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Ναυπλίου. Παρά το γεγονός ότι το σημείο είναι εμφανώς επικίνδυνο, πολλοί πεζοπόροι εξακολουθούν να το διασχίζουν, αγνοώντας την πρόχειρη κορδέλα που έχει τοποθετηθεί μόνο στην πλευρά της Αρβανιτιάς.

Διαβάστε περισσότερα για την κατολίσθηση, όπου το πρανές έχει ανοίξει, σχηματίζοντας ένα είδος «σπηλιάς» από το σημείο της πτώσης, που μαρτυρά την ισχύ και τον όγκο του υλικού που κατέρρευσε.