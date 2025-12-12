Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η «σκυτάλη» της Ολομέλειας INFORM EU 2026

Με κάθε επισημότητα και ύστερα από μια συντονισμένη προσπάθεια μηνών, η «σκυτάλη» της Ολομέλειας του INFORM EU περνάει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ελλάδα. Η ανακοίνωση έγινε στην Πολωνία, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της φετινής Ολομέλειας, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη υψηλής σημασίας για την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου.

Η πρώτη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με την Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Χριστοφίδου, στις Βρυξέλλες, είχε φέρει το οριστικό «ναι» για τη φιλοξενία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πλέον, αυτή η συμφωνία γίνεται επίσημη απόφαση, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές επιτυχίες της Περιφέρειας τα τελευταία χρόνια.

