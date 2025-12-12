Αργολίδα: Οι αγρότες του μπλόκου Μαλαχιά συνεχίζουν δυναμικά

Σε κλίμα ενότητας και αποφασιστικότητας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μεγάλη σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και φορέων της Αργολίδας στο μπλόκο των αγροτών, στον κόμβο Μαλαχιά. Δεκάδες εκπρόσωποι οργανώσεων βρέθηκαν στο πλευρό των αγωνιζόμενων παραγωγών, επιβεβαιώνοντας ότι η κοινωνία της Αργολίδας στηρίζει ενεργά τον αγώνα τους.

Οι αγρότες χαιρέτισαν τη μαζική παρουσία και τα ψηφίσματα συμπαράστασης, τονίζοντας ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων τους αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και ότι η μάχη για την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής πρέπει να δοθεί από κοινού με εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και τη νεολαία.

Διαβάστε περισσότερα για τους αγρότες της Αργολίδας, που δηλώνουν ότι θα παραμείνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι, διεκδικώντας λύσεις στα ζωτικά προβλήματα που απειλούν την επιβίωση των εκμεταλλεύσεών τους.