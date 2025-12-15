Γιατί συνέλαβαν κυβερνήτη λάντζας στο Ναύπλιο;

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, στελέχη του Λιμεναρχείου Ναυπλίου προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη επιβατηγού – λάντζας (Ε/Γ – Λάντζα) στο λιμάνι του Ναυπλίου, στο πλαίσιο ελέγχων για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Κατά τη διάρκεια καταμέτρησης επιβατών, διαπιστώθηκε ότι στο σκάφος επέβαιναν 85 επιβάτες, αριθμός μεγαλύτερος από τον μέγιστο επιτρεπόμενο των 78, όπως προβλέπεται από το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.