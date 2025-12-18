«Βράζουν» οι αγρότες στην Πελοπόννησο – Ένταση και δυσαρέσκεια στην Τρίπολη

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, με φόντο τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από ολόκληρη την Περιφέρεια.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, καθώς η πλειοψηφία του Σώματος δεν αποδέχθηκε το κείμενο αιτημάτων που κατέθεσαν οι παραγωγοί, ζητώντας την άνευ όρων υιοθέτησή του.

Διαβάστε περισσότερα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.