Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων έως τη Δευτέρα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και τις παραμονές των Χριστουγέννων, δηλώνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όπως αποφασίστηκε, οι δράσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με κορύφωση το κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών.

Διαβάστε περισσότερα για τις αποφάσεις των αγροτών για τα μπλόκα.