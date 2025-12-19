SOS εκπέμπουν τα εμβληματικά ελατοδάση της Ελλάδας - Τι είναι αυτό που τα σκοτώνει

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί για μια πολύπλοκη κρίση που αντιμετωπίζουν τα δάση της Ελλάδας. Όπως καταγράφει σε οδοιπορικό του ο Guardian στη νότια Πελοπόννησο, το ελληνικό έλατο έχει μια επιβλητική παρουσία. Για γενιές, αποτελούν ένα από τα πιο ανθεκτικά είδη της χώρας, με ασυνήθιστη ικανότητα να αντέχουν στη ξηρασία, τα έντομα και τις πυρκαγιές που περιοδικά σαρώνουν τα μεσογειακά οικοσυστήματα.



Έτσι, όταν ο Δημήτριος Αβτζής, διευθυντής ερευνών στο Δασικό Ερευνητικό Ινστιτούτο (ΔΕΙ) της Elgo-Dimitra, στάλθηκε να μετρήσει τις συνέπειες μιας ανοιξιάτικης πυρκαγιάς στην περιοχή, η αποστολή του δεν ήταν ασυνήθιστη. Είχε περπατήσει σε αμέτρητα καμένα τοπία, εντοπίζοντας τις αναμενόμενες περιοχές με μεγάλη θνησιμότητα, καθώς και τα δέντρα που επέζησαν της πυρκαγιάς.

Αυτή τη φορά, όμως, κάτι φαινόταν λάθος σχεδόν αμέσως. Η κλίμακα ήταν διαφορετική. Καθώς ο κ. Αβτζής και οι συνάδελφοί του προχωρούσαν βαθύτερα μέσα στο δάσος, τα γνωστά τοπία ενός δάσους μετά την πυρκαγιά έδωσαν τη θέση τους σε κάτι πολύ πιο ανησυχητικό.

«Υπήρχαν εκατοντάδες εκτάρια δασών που είχαν χαθεί», λέει – όχι μόνο αυτά που είχαν καταστραφεί από την ίδια την πυρκαγιά, αλλά και μεγάλες εκτάσεις νεκρών και ετοιμοθάνατων δέντρων ανάμεσα στο πράσινο, όπου οι φλόγες δεν είχαν φτάσει.



Στα βουνά της Πελοποννήσου, ολόκληρες εκτάσεις πράσινου δάσους γίνονται πορτοκαλί, καθώς τα έλατα ξεραίνονται και πεθαίνουν. Το επίπεδο της καταστροφής ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε δει ο ερευνητής τα προηγούμενα χρόνια, που τον ανάγκασε να επικοινωνήσει αμέσως με το υπουργείο Περιβάλλοντος. «Η έκταση της καταστροφής ήταν τεράστια», επισημαίνει ο κ. Αβτζής.

Ερευνητές από όλη την Ελλάδα και την Κεντρική Ευρώπη προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η κλιματική αλλαγή θα ωθήσει τα τοπικά οικοσυστήματα σε άγνωστα εδάφη. Οι πυρκαγιές δεν είναι κάτι καινούργιο: σύμφωνα με στοιχεία του Global Forest Watch, μεταξύ 2001 και 2024, η Ελλάδα έχασε 200.000 εκτάρια (500.000 στρέμματα) δέντρων από πυρκαγιές.



Ωστόσο, οι πυρκαγιές δεν είναι το μόνο πράγμα που σκοτώνει τα δέντρα και οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τις συνέπειες των πυρκαγιών έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό που είδε ο ερευνητής ήταν το αποτέλεσμα πολλαπλών πιέσεων που συσσωρεύτηκαν, καθεμία από τις οποίες ενισχύθηκε από την κλιματική κρίση.



Αρχικά είναι η σοβαρή, παρατεταμένη ξηρασία, που αποτελεί πλέον ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του κλίματος της Ελλάδας. Η ξηρασία επιδεινώνεται από τη σταθερή μείωση των χιονοπτώσεων. Μια μελέτη του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διαπίστωσε ότι μεταξύ 1991 και 2020, η Ελλάδα έχασε κατά μέσο όρο 1,5 ημέρες χιονοκάλυψης ετησίως.

Στη συνέχεια, έρχεται η βιολογική καταστροφή. Τα εδάφη που έχουν υποβαθμιστεί από τη ξηρασία και η μείωση των υπόγειων υδάτων αποδυναμώνουν τα έλατα. «Γνωρίζουμε ότι η σοβαρή ξηρασία αποδυναμώνει τα δέντρα», λέει ο κ. Αβτζής. «Αλλά όταν εξετάσαμε πιο προσεκτικά τι συνέβαινε, διαπιστώσαμε ότι τα σκαθάρια του φλοιού είχαν εκμεταλλευτεί την κατάσταση και «έκαναν επίθεση» στα δέντρα».

Τα σκαθάρια του φλοιού – ιδιαίτερα εκείνα της υποοικογένειας Scolytinae – έχουν αναδειχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε μια αυξανόμενη απειλή για τα ήδη καταπονημένα δάση της Ελλάδας.



Το όνομά τους οφείλεται στο γεγονός ότι τα έντομα τρυπάνε κάτω από τον εξωτερικό φλοιό, κόβοντας τα συστήματα στα οποία βασίζονται τα δέντρα για τη μεταφορά νερού και θρεπτικών ουσιών. Μόλις εγκατασταθούν μέσα σε έλατα που έχουν καταπονηθεί από τη ξηρασία, ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί ραγδαία.

«Όταν ένας πληθυσμός φτάσει σε επίπεδα επιδημίας», σημειώνει ο ερευνητής, «γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να τον φέρουμε ξανά υπό έλεγχο».

Απαιτούνται άμεσα μέτρα - «Δεν υπάρχει χρόνος για απαισιοδοξία»

Ωστόσο, εν μέσω των επιταχυνόμενων πιέσεων της κλιματικής κρίσης, υπάρχουν και κάποιες συγκρατημένες ενδείξεις αισιοδοξίας. Ο Νίκος Μάρκος, δασολόγος-κλιματολόγος στο ΔΥΠ, επισημαίνει την αναγεννητική ικανότητα των μεσογειακών οικοσυστημάτων. «Η αναγέννηση μετά από πυρκαγιά μπορεί να είναι αρκετά ικανοποιητική», λέει, «ακόμη και σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου».

Ωστόσο, η ανάκαμψη είναι αργή και άνιση. «Δεν είναι κάτι που μπορούμε να δούμε τον πρώτο χρόνο», προσθέτει ο κ. Μάρκος. «Μπορεί να χρειαστούν τέσσερα ή πέντε χρόνια».



Ο κ. Αβτζής από την πλευρά του, είναι ρεαλιστής όταν μιλάει για το τι χρειάζεται να γίνει για να προστατευθούν τα ορεινά δάση της Ελλάδας. «Η κυβέρνηση και τα υπουργεία πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να κινητοποιήσουν τα απαραίτητα κονδύλια για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα».

Ορισμένα μέτρα, σημειώνει, είχαν ήδη αρχίσει να λαμβάνονται όταν υπέβαλε την έκθεσή του για την Πελοπόννησο. «Επικοινώνησαν με τις κύριες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και ρώτησαν πόσα χρήματα χρειάζονται», λέει. «Αυτό που έχει πραγματικά σημασία τώρα είναι αν αυτά τα σχέδια θα τεθούν πράγματι σε εφαρμογή».



Όταν ρωτήθηκε αν οι μεταβαλλόμενες μετεωρολογικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι πιθανό να συνεχίσουν να επιταχύνονται και αν αυτό αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για τα δάση της νότιας Ευρώπης, ο ερευνητής είναι επιφυλακτικός. «Δεν υπάρχει χρόνος για απαισιοδοξία», λέει. «Αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε».



Τα εργαλεία, λέει, υπάρχουν ήδη. «Έχουμε τις γνώσεις. Έχουμε τους επιστήμονες. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε και να μιλάμε για αυτό», συμπληρώνει. «Γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα θα γίνεται όλο και πιο συχνό και πιο έντονο».