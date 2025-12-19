Οι αριθμοί πίσω από τη μείωση θανάτων στην Πελοπόννησο

Σημαντική μείωση των θανάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφουν τα προσωρινά εβδομαδιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, επιβεβαιώνοντας μια γενικότερη καθοδική τάση στη θνησιμότητα σε εθνικό επίπεδο, με αξιοσημείωτες όμως περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά την περίοδο από την 1η έως και την 40ή εβδομάδα του 2025 (30 Δεκεμβρίου 2024 – 5 Οκτωβρίου 2025), οι θάνατοι στην Πελοπόννησο ανήλθαν σε 5.439, έναντι 5.825 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 386 θανάτους ή -6,6% Εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων.

