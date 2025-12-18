Άργος - Συγκλονιστική διάσωση σκύλου μέσα από τάφο: «Το πέταξαν εκεί, δεν μπορούσε να μπει μόνο του»

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο αποτροπιασμό, αλλά και βαθιά συγκίνηση έλαβε χώρα στο Άργος, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το ζήτημα της συμπεριφοράς απέναντι στα αδέσποτα ζώα στην περιοχή. Ένας σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε έναν ανοιχτό τάφο στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί να εγείρουν σοβαρές υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση.

