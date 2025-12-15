Εισροή υδάτων σε σκάφος στον όρμο Κόρφου Επιδαύρου

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, η Λιμενική Αρχή Αίγινας ενημερώθηκε για περιστατικό ελεγχόμενης εισροής υδάτων σε ερασιτεχνικό σκάφος που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Κόρφου της Επιδαύρου. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ στην περιοχή απέπλευσε Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.). Κατά τον εντοπισμό, το σκάφος είχε επικαθήσει με ασφάλεια σε αβαθή στη νησίδα Τραγονήσι, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες είχαν ήδη εξέλθει στην ακτή και ήταν καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε περισσότερα για το περιστατικό από το οποίο δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τους αρμόδιους ελέγχους.