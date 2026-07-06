Φωτιά τώρα στην Ιεράπετρα - Ήχησε και το 112

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο μετά τις 12:00, σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Η φωτιά καίει έκταση με αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που καθιστά το συμβάν ιδιαίτερα απαιτητικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Στις 12:29 εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητείται η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς την Ιεράπετρα.

Η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται σημαντικά λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν με ριπές έως 7 μποφόρ.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.