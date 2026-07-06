Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση - Νέα ενίσχυση των δυνάμεων

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Αγία Ελένη Τροιζήνας σήμερα 06 Ιουλίου περίπου στις 17:00.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 79 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επίσης, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 στις για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς Άνω Φανάρι Τροιζήνας.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Agia_Eleni of #Trizinia



‼️ If you are in the area #Agia_Eleni move away to #Ano_Fanari



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026

Η πυρκαγιά εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική εκταση.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.