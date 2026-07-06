Φωτιά τώρα στον Σκαραμαγκά μετά από έκρηξη - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Σκαραμαγκά μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα, ακούστηκε δυνατός θόρυβος έκρηξης στην περιοχή της Αφαίας, στο σημείο του πρώην πάρκου με τις νεροτσουλήθρες, στην κάθοδο της Λεωφόρος Αθηνών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του πάρκου και δεν έχει εξαπλωθεί.

Αμέσως μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία μαίνεται μέχρι αυτή την ώρα, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να διερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης.