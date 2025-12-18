Νέο μήνυμα Τσιάρα προς τους αγρότες: «Ναι στον διάλογο, όχι στην ταλαιπωρία των πολιτών»

Σαφές μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο στέλνουν κυβερνητικές πηγές, στον απόηχο των πρόσφατων αποφάσεων των αγροτικών συλλόγων να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτών.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσεων μέσω της θεσμικής οδού. Το στίγμα της επόμενης μέρας συμπυκνώνεται στη φράση: «Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Το πλαίσιο του διαλόγου



Από το περιβάλλον του Υπουργείου ξεκαθαρίζεται ότι η πόρτα της επικοινωνίας παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι διεκδικήσεις κινούνται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που έχει ήδη περιγραφεί. «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του παραγωγού», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο.

Η «ανάσα» στους δρόμους



Η απόφαση των αγροτών να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάςκρίνεται ως μια κίνηση εκτόνωσης, η οποία αποφεύγει την άσκοπη ταλαιπωρία πολιτών και επαγγελματιών σε μια κρίσιμη εμπορική περίοδο. Η κυβέρνηση τονίζει πως η κοινωνική συνοχή είναι προτεραιότητα και πως οι διεκδικήσεις μιας επαγγελματικής ομάδας δεν πρέπει να στρέφονται κατά των υπολοίπων.

«Έμπρακτη στήριξη στον πρωτογενή τομέα»



Απαντώντας στις αιτιάσεις περί αδιαφορίας, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα. «Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», σημειώνουν, αναφερόμενοι στα μέτρα στήριξης, τις αποζημιώσεις και τις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Καθώς η χώρα εισέρχεται στην εορταστική περίοδο, το στοίχημα για την πλατεία Βάθη παραμένει η διατήρηση της ηρεμίας και η επιστροφή στο τραπέζι των συζητήσεων μετά τις γιορτές, με στόχο βιώσιμες λύσεις για τον κλάδο, μακριά από σκηνικά έντασης.