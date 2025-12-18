Όλο το πρόγραμμα των αγροτών: Τι θα γίνει με τα μπλόκα και τους ταξιδιώτες για τα Χριστούγεννα

Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους τις επόμενες ημέρες με παράλληλες ενέργειες, ωστόσο, που θα διευκολύνουν την μετακίνηση των ταξιδιωτών για τα Χριστούγεννα, αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Σε δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι των αγροτών τόνισαν ότι οι προϋποθέσεις που έθεσαν δεν τηρούνται από την κυβέρνηση. Όπως είπαν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

Η απόφαση των αγροτών να μην προχωρήσουν άμεσα σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη φαίνεται ότι ήταν ομόφωνη στη σύσκεψη των Σερρών. Η σύσκεψη διήρκεσε λιγότερο από τρεις ώρες, δείγμα του κλίματος σύμπνοιας που επικρατούσε στους συμμετέχοντες.

«Δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές», ανέφερε από την πλευρά του ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Το πρόγραμμα των αγροτών κάθε ημέρα

Για τις επόμενες ημέρες οι αγρότες αποφάσισαν συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, μέρα τη μέρα, προκειμένου να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και παράλληλα να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων σε όλα τα μπλόκα, καθώς το πρωί διεξάγεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στην τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, από τις 14.00, θα κλείσουν ξανά τα μπλόκα και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι σε αυτά.

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου τα διόδια θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου τα μπλόκα θα κλείσουν ξανά και θα υπάρξουν κοινές δράσεις σε όλη τη χώρα.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η διέλευση σε όλα τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Ειδικότερα στο μπλόκο των Μαλγάρων, από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) μέχρι και την Τρίτη (23/12) και τα δύο ρεύματα -από και προς Θεσσαλονίκη- θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα ανοίξουν για να περνούν οι ταξιδιώτες.