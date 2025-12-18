«Φρένο» στη συμφωνία ΕΕ - Mercosur, παρέμβαση Μελόνι και πιέσεις από Γερμανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ότι η εμπορική συμφωνία της Mercosur δεν θα υπογραφεί όπως είχε προγραμματιστεί το Σάββατο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ενημέρωσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες πως μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τα κράτη της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) - δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης -, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φιλοδοξούσε να υπογράψει το Σάββατο τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της MERCOSUR στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας. Ωστόσο, χρειαζόταν έγκριση από τις Βρυξέλλες, την οποία δεν έλαβε - κυρίως λόγω της αντίθεσης Γαλλίας και Ιταλίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Politico που επικαλείται δυο ευρωπαίους διπλωμάτες, αντ' αυτού θα περιμένει μέχρι τον επόμενο μήνα.

«Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συμφώνησε με το αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να αναβληθεί η υπογραφή, ώστε να μπορέσει να καθησυχάσει τους αγρότες της χώρας ότι δεν θα υποβαθμιστούν από φθηνά πουλερικά και βοδινό κρέας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην ομάδα, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

Μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής από την Μελόνι ανέτρεψε τον αυτοεπιβαλλόμενο στόχο της υπογραφής της συμφωνίας στις 20 Δεκεμβρίου με τις χώρες της Mercosur, στις οποίες περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη.

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία με τη Mercosur, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν για να λάβουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί νέα ημερομηνία υπογραφής. «Η ημερομηνία θα οριστεί στα μέσα Ιανουαρίου, αν η υπογραφή αναβληθεί για το 2026», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

Πιο συγκεκριμένα, αρκετές χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, με επικεφαλής τη Γερμανία, προειδοποίησαν τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη συμφωνία θα μπορούσε τελικά να την ακυρώσει. Ανησυχούν ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να περιπλέξει τα επόμενα βήματα, όταν η Παραγουάη, η οποία είναι επιφυλακτική απέναντι στη συμφωνία, αναλάβει την προεδρία της Mercosur από τη Βραζιλία στο τέλος του έτους.



Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έσπευσαν το βράδυ της Τετάρτης να εγκρίνουν ένα συμπληρωματικό κείμενο, το οποίο προβλέπει την επαναφορά δασμών εάν οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.