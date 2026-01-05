Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να υπογράψει σύντομα την εμπορική συμφωνία της Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το λατινοαμερικανικό εμπορικό μπλοκ Mercosur, δήλωσε τη Δευτέρα (5/1) η εκπρόσωπος της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ότι έχει σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής. Ενώ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ημερομηνία, η εκπρόσωπος δήλωσε ότι βρίσκονται «στο σωστό δρόμο» για να υπογράψουν τη συμφωνία «ελπίζω σύντομα».



Η φον ντερ Λάιεν είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Βραζιλία στα τέλη του περασμένου έτους για να υπογράψει τη συμφωνία με τα μέλη της Mercosur, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Ωστόσο, αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι αφού συνάντησε μια μειοψηφία αρνησικυρίας με επικεφαλής τη Γαλλία και την Ιταλία στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.



Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ιταλία μπορεί τώρα να βρίσκεται κοντά στο να αλλάξει τη θέση της και να υποστηρίξει τη συμφωνία όταν οι πρέσβεις της ΕΕ επιστρέψουν στο θέμα στις 9 Ιανουαρίου. Η χώρα έχει ζητήσει πρόσθετες διασφαλίσεις για τη γεωργία, καθώς και εγγυήσεις χρηματοδότησης για τους αγρότες στον επόμενο κύκλο του προϋπολογισμού της ΕΕ, αναφέρουν πηγές. Η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει.

Συνάντηση για τη γεωργία στις Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες που διοργανώνονται από την Κομισιόν και την κυπριακή προεδρία της ΕΕ. Η συνάντηση έρχεται μετά τις διαμαρτυρίες των αγροτών που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου, οι οποίες στρέφονταν εν μέρει κατά της συμφωνίας της Mercosur.



Η συμφωνία Mercosur, η οποία αποτέλεσε αποτέλεσμα χρόνιων διαπραγματεύσεων, θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Θα μπορούσε να ανοίξει νέες αγορές για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά οι αγρότες σε αρκετές χώρες της ΕΕ προειδοποιούν για αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως για προϊόντα όπως το βοδινό κρέας.