Κατά της εμπορικής συμφωνίας με την Mercosur θα ψηφίσει η Γαλλία, λέει ο Μακρόν

Κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ Mercosur των νοτιοαμερικανικών χωρών δήλωσε ότι πρόκειται να ψηφίσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι υπήρξε ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας στη Γαλλία, παρά τις «σημαντικές παραχωρήσεις» προς τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που εξασφαλίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την προστασία των αγροτών μας», πρόσθεσε.

La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

Η Ιρλανδία θα ψηφίσει επίσης κατά της συμφωνίας, δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σάιμον Χάρις.

Ωστόσο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ιταλίας, η συμφωνία αναμένεται να υιοθετηθεί κατά την ψηφοφορία της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν με τρακτέρ δρόμους προς το Παρίσι και μνημεία όπως η Αψίδα του Θριάμβου, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.