«Πέρασε» η ιστορική συμφωνία Mercosur: Ποιες χώρες ψήφισαν κατά - Απείχε το Βέλγιο

«Πράσινο φως» έδωσαν τα κράτη-μέλη για την υπογραφή της συμφωνίας με την Mercosur, εγκαινιάζοντας έτσι μία νέα εποχή ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η ειδική πλειοψηφία των κρατών - μελών της ΕΕ υποστήριξε τη συμφωνία Mercosur σήμερα Παρασκευή (9/1), τερματίζοντας περισσότερες από δύο δεκαετίες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν και της ένωσης χωρών της Νότιας Αμερικής που αποτελεί τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη).

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία ψήφισαν κατά της συμφωνίας, ενώ το Βέλγιο απείχε, σύμφωνα με διπλωμάτες που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Euronews. Οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, υπερψήφισαν τη συμφωνία.

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τις γαλλικές προσπάθειες να συσπειρώσουν μια μειοψηφία που θα μπλόκαρε τη συμφωνία.

Η υποστήριξη ήρθε μετά την υιοθέτηση από τα κράτη - μέλη μιας διάταξης διασφάλισης που επιτρέπει την αυστηρότερη παρακολούθηση της αγοράς της ΕΕ για την αποφυγή σοβαρών διαταραχών από τις εισαγωγές της Mercosur.

Η συμφωνία, στην οποία κατέληξε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το 2024, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου με περισσότερους από 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά 280 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Λατινική Αμερική, όπου δραστηριοποιούνται ήδη περίπου 30.000 εταιρείες της ΕΕ.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία ΕΕ - Mercosur θα καταργήσει τους δασμούς στο 91% των εξαγωγών της ΕΕ σε αυτές τις χώρες της Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων σε διάστημα 15 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, θα καταργήσει σταδιακά τους δασμούς στο 92% των εξαγωγών της Mercosur σε διάστημα έως και 10 ετών.

Φωτό: Reuters

Η Mercosur θα καταργήσει επίσης τους δασμούς στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, όπως το 17% στα κρασιά και το 20-35% στα οινοπνευματώδη ποτά.

Μεταξύ των δύο πλευρών θα ισχύσουν ποσοστώσεις προϊόντων, που σημαίνει ότι μέχρι ένα όριο ποσότητας το προϊόν αυτό θα εισάγεται χωρίς καθόλου δασμούς ή με πολύ χαμηλούς δασμούς.

Φωτό: Reuters

Για πιο «ευαίσθητα» γεωργικά προϊόντα, η ΕΕ θα προσφέρει αυξημένες ποσοστώσεις, συμπεριλαμβανομένων 99.000 τόνων επιπλέον βοδινού κρέατος, ενώ η Mercosur θα δώσει στην ΕΕ αφορολόγητη ποσόστωση 30.000 τόνων για τυριά.

Υπάρχουν επίσης ποσοστώσεις της ΕΕ για πουλερικά, χοιρινό κρέας, ζάχαρη, αιθανόλη, ρύζι, μέλι, καλαμπόκι και γλυκό καλαμπόκι για τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Mercosur στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, η Mercosur θα επιβάλει ποσοστώσεις για το γάλα σε σκόνη και το βρεφικό γάλα που θα έρχεται από την ΕΕ στα κράτη-μέλη της.

Το επιπλέον βοδινό κρέας αντιπροσωπεύει το 1,6% της κατανάλωσης βοδινού κρέατος στην ΕΕ και το 1,4% για τα πουλερικά. Οι υποστηρικτές της συμφωνίας επικαλούνται τις υπάρχουσες εισαγωγές ως απόδειξη ότι η Mercosur πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.