Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: «Πράσινο» για προϊόντα σε Λατινική Αμερική – Τι κερδίζουν φέτα - ελαιόλαδο

Η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό «όπλο» στα χέρια των Ελλήνων εξαγωγέων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση των υψηλών δασμών που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα τα ελληνικά προϊόντα, προσφέροντας παράλληλα πρωτοφανή προστασία στην ελληνική γαστρονομική κληρονομιά.

Τέλος στους δασμούς για τα «διαμάντια» της ελληνικής γης



Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, 335 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εξαγωγικά προς τις χώρες της Mercosur, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιστοιχούν στο 79% του συνόλου.



Την ίδια στιγμή, περίπου 4.300 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές προς τη συγκεκριμένη αγορά της Νότιας Αμερικής. Η συνολική αξία του εμπορίου Ελλάδας–Mercosur διαμορφώνεται στα 2,6 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς το μπλοκ ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις χώρες της Mercosur φτάνουν τα 396 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα περιορισμένο παραμένει το αποτύπωμα των αγροτικών προϊόντων, με τις εξαγωγές να ανέρχονται μόλις στα 34 εκατ. ευρώ. Στο καλάθι περιλαμβάνονται κυρίως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια, με την Ελλάδα να έχει εξελιχθεί στον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα ακτινιδίου παγκοσμίως.

Συνολικά, η Mercosur κατατάσσεται ως ο 22ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια αγορά με υπαρκτό, αλλά ακόμη περιορισμένο, ελληνικό αποτύπωμα.

Το ελληνικό αποτύπωμα

Μέχρι σήμερα, τα ελληνικά προϊόντα που έφταναν στη Λατινική Αμερική επιβαρύνονταν με εξαιρετικά υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς, καθιστώντας τα ακριβά για τον μέσο καταναλωτή. Με τη νέα συμφωνία, οι δασμοί αυτοί καταργούνται σταδιακά, δίνοντας τεράστιο πλεονέκτημα σε:

Ελαιόλαδο και ελιές: Κατάργηση των δασμών που έφταναν το 10-14%.

Κατάργηση των δασμών που έφταναν το 10-14%. Κρασιά: Οι δασμοί που άγγιζαν το 20-27% γίνονται παρελθόν.

Οι δασμοί που άγγιζαν το 20-27% γίνονται παρελθόν. Κομπόστες ροδάκινου: Ένα από τα ισχυρότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας, που αντιμετώπιζε δασμούς έως και 14%, αποκτά πλέον ελεύθερη πρόσβαση.

Ένα από τα ισχυρότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας, που αντιμετώπιζε δασμούς έως και 14%, αποκτά πλέον ελεύθερη πρόσβαση. Βιομηχανικά προϊόντα: Σημαντική ελάφρυνση για τα ελληνικά μάρμαρα (δασμοί 5-12%), τα φάρμακα και τα είδη ένδυσης (δασμοί έως 35%).

«Προστασία» για τη φέτα και τις ελληνικές ονομασίες



Το ίσως σημαντικότερο κέρδος για τη χώρα μας είναι η νομική προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (GIs). Για πρώτη φορά, οι χώρες της Mercosur δεσμεύονται να προστατεύουν τις ονομασίες ελληνικών προϊόντων, εμποδίζοντας την κυκλοφορία «απομιμήσεων».

Η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα προστατεύσει 21 ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ):

Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas) (Table olives)

Καλαμάτα (Kalamata) (Olive oil)

Κεφαλογραβιέρα (Κεφαλογραβιέρα) (Τυριά)

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis) (Olive oil)

Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis) (Table olive)

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa) (Fruits)

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis) (Saffron)

Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (Olive oil)

Μανούρι (Manouri) (Soft lactoserum)

Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (Φυσικά ούλα και ρητίνες)

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis) (Olive oil)

Φέτα (Τυρί)

Αμύνταιο (Αμύνταιο) (Κρασί)

Μαντινεία (Mantineia) (Wine)

Νάουσα (Νάουσα) (Κρασί)

Νεμέα (Νεμέα) (Κρασί)

Ρετσίνα Αττικής (Ρετσίνα Αττικής) (Κρασί)

Σάμος (Samos) (Κρασί)

Σαντορίνη (Σαντορίνη) (Κρασί)

Τσίπουρο (Τσίπουρο)

Μια αγορά με τεράστιες προοπτικές



Η Ελλάδα εξάγει ήδη αγαθά αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τις χώρες της Mercosur, με τις ελληνικές εξαγωγές να υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Με τη μείωση του κόστους εξαγωγής, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην τεράστια αγορά της Νότιας Αμερικής, η οποία αριθμεί πάνω από 260 εκατομμύρια καταναλωτές.

Εκτός από τα αγαθά, η συμφωνία «ανοίγει» και την αγορά των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, όπου η ελληνική τεχνογνωσία κατέχει ηγετική θέση.