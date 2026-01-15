Ο Μακρόν εμφανίστηκε με κατακόκκινο μάτι σε εκδήλωση - «I've got the eye of the tiger»

Με ένα κατακόκκινο μάτι εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις από την αεροπορική βάση Ιστρ (Μπους-ντι-Ρον).

Το ταξίδι στη νότια Γαλλία έγινε μετά από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας που συγκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων σχετικά με την κατάσταση στη Γροιλανδία, αλλά και στο Ιράν.

Κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας, ο Μακρόν αναφέρθηκε αστειευόμενος στο πρόβλημα υγείας το οποίο τον ταλαιπωρούσε «Παρακαλώ συγχωρήστε με για την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δείτε το απλώς ως μια ακούσια αναφορά στο μάτι της τίγρης στις αρχές του έτους. Για όσους κατανοούν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας, είναι ολοκληρωμένο».

Macron on his red eye:



Please excuse the rather unesthetic state of my eye. It is completely harmless.



See it simply as an unintentional reference to the ‘eye of the tiger’ at the start of this year.



For those who get the reference, it is a sign of determination. pic.twitter.com/1g1cdh98YI — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Ενώ αναγνώρισε ότι «το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά», ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι το 2026 θα είναι «μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις». Ωστόσο, διαβεβαίωσε τους πάντες ότι η Γαλλία είναι «έτοιμη». αναφέρθηκε επίσης και στον προϋπολογισμό 64 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις που ξεκινά το 2027. «Έτσι, σε δύο θητείες, ο αμυντικός προϋπολογισμός θα έχει διπλασιαστεί».

Το Μέγαρο των Ηλυσίων δήλωσε στο BFMTV ότι επρόκειτο για ένα «μικρό αιμοφόρο αγγείο στο μάτι που αιμορραγούσε», ένα συμβάν που θεωρείται «καλοήθης».