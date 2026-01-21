Πάρτι στα social media με το... Top Gun γυαλί του Μακρόν στο Νταβός

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Ο Γάλλος πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του μολονότι οι εργασίες του φόρουμ γίνονται σε κλειστό χώρο.

Μάλιστα, κάποιοι δεν δίστασαν να ρίξουν το φταίξιμο για την παράδοξη εμφάνιση στην Μπριζίτ Μακρόν... Ο πραγματικός λόγος πάντως έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί στο δεξί μάτι του, το οποίο είναι κόκκινο και σχεδόν κλειστό.

Το Ελιζέ τόνισε ότι πρόκειται για ένα μικρό αιμορραγικό αγγείο, απολύτως ακίνδυνο. Μερικές φορές εμφανίζεται όταν ένα άτομο φτερνίζεται ή βήχει έντονα ή όταν χτυπάει ή τρίβει το μάτι του. Τα άτομα με διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν αυτή την πάθηση.



Αν και τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα για την προστασία της όρασης, κάποιοι πάσχοντες τα επιλέγουν για να μην προσελκύουν τα βλέμματα.



Ο Μακρόν «επέλεξε αυτό το στυλ για αισθητικούς λόγους, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο», δήλωσε ο γιατρός και σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Μοχάμεντ στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL.



«Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι άρρωστος, οπότε για να αποφύγει να φωτογραφηθεί σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισε να φοράει γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, αλλά όχι πραγματικά τα μάτια του».

«Top Gun» Μακρόν

Οι χρήστες στα social media δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστη την εμφάνιση. Κάποιοι τον αποκάλεσαν «kéké» – που στη γαλλική αργκό σημαίνει «επιδειξιομανής».



Άλλοι αστειεύτηκαν ότι πρόκειται για «cyborg» και πολλοί πως ήθελε απλώς να γίνει για λίγο το γαλλικό αντίπαλο δέος του Τομ Κρουζ στην ταινία Top Gun του 1986 – που έκανε τα γυαλιά αεροπόρου παγκόσμιο τρεντ.



Ok … Macron is sporting the Top Gun look at WEF…



Place your bets, who punched him?



Could it get weirder? 🤡 pic.twitter.com/m7YaRjgOwb — Bernie (@Artemisfornow) January 20, 2026

«Κλασικός Μακρόν. Μετατρέπει τα κόκκινα μάτια σε αστείο και τα γυαλιά ηλίου σε στυλ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τον κάνει να φαίνεται παράξενος σίγουρα», έγραψε κάποιος.



«Φαίνεται κουλ», έγραψε ένας άλλος.



«Ακόμα και ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο δεν μπορεί να αμαυρώσει την προεδρική αλαζονεία του Μακρόν, που το μετατρέπει σε «βλέμμα τίγρη»», είπε ένας τρίτος χρήστης.

«Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε»...

«Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!», ανέφερε άλλος.

Πάντως και στις 15 Ιανουαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εμφανιστεί με παρόμοιο γυαλί στην αεροπορική βάση του Istres, στις Bouches-du-Rhône.

