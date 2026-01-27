Ο Στάρμερ τρόλαρε τον Μακρόν για την εμφάνιση αλά «Top Gun» στο Νταβός: «Bonjour»

Με διάθεση να τρολάρει τον Γάλλο πρόεδρο εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε κωμική εκδήλωση στο Λονδίνο, προκαλώντας γέλια στο κοινό όταν φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, μιμούμενος τον Εμανουέλ Μακρόν από την εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Στάρμερ ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης «The Political Party Live» στο Duchess Theatre, όπου παραχώρησε συνέντευξη μπροστά στο ακροατήριο. Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο TikTok, του δίνουν ένα ζευγάρι γυαλιά, τα οποία φορά αμέσως, λέγοντας «Bonjour», σε μια εμφανή αναφορά στον Μακρόν.

Το «Top Gun»

Το στιγμιότυπο παραπέμπει στη πρόσφατη εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου είχε τραβήξει τα βλέμματα φορώντας εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου.

Ο Στάρμερ δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί με τον Γάλλο πρόεδρο στην ανάρτησή του, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Talk to me, Goose», την γνωστή ατάκα από το Top Gun, που έκανε δημοφιλή αυτόν τον τύπο γυαλιών.

Το αστείο προκάλεσε γέλιο στο κοινό του Γουέστ Εντ, με τον Στάρμερ να λέει στον παρουσιαστή Ματ Φορντ ότι ίσως τα φορούσε ακόμη και σε διεθνείς συνόδους. Λίγο αργότερα, ωστόσο, αστειεύτηκε πως τελικά χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, αλλιώς δεν θα έβλεπε τίποτα στο Κοινοβούλιο.