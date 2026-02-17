Τράβηξε τα βλέμματα ο Μακρόν στην Ινδία - Έκανε τζόκινγκ συνοδεία της φρουράς του

Στην Ινδία για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μπριζίτ Μακρόν και βρήκε ευκαιρία για λίγο τζόκινγκ.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στη Βομβάη, αλλά σήμερα (17/2) το πρωί και πριν από τις επίσημες συναντήσεις, ο Εμάνουελ Μακρόν εξέπληξε πολλούς κάνοντας τζόκινγκ με σωματοφύλακες να τρέχουν μαζί του.

Τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών

Ο Γάλλος πρόεδρος βγήκε από το ξενοδοχείο του, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης και πήγε για τρέξιμο τραβώντας την προσοχή των περαστικών.

French President Macron jogging in India's Mumbai.pic.twitter.com/0Nw9maZp7Y — Clash Report (@clashreport) February 17, 2026

Ο Μακρόν έφτασε στη Βομβάη το βράδυ της Δευτέρας (16/2), όπου γιγαντοαφίσες κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου τον απεικονίζουν να σφίγγει το χέρι του Μόντι, καθώς και πορτρέτα του που τον καλωσορίζουν στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

Αφίσες με τον Μακρόν και τον Μόντι / Reuters

Ο Γάλλος πρόεδρος διαμένει σε σουίτα του ξενοδοχείου Taj Palace με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, έως την Τετάρτη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Νέο Δελχί για να συμμετάσχει σε Σύνοδο Κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, αφού πέρυσι είχε φιλοξενήσει τον Μόντι ως επίτιμο προσκεκλημένο στη δική του σύνοδο για την AI.

🎥#WATCH | French President Emmanuel Macron, in India for the AI Impact Summit, drew attention in Mumbai as he stepped out for a morning jog around 11 am in Churchgate, running through city streets alongside his security team.



Stay updated with all the stories that matter —… pic.twitter.com/unNt0vvPTf — Hindustan Times (@htTweets) February 17, 2026

Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προωθήσουν κοινά ρυθμιστικά πλαίσια ως εναλλακτική στις συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που διαμορφώνονται κυρίως από τις ΗΠΑ ή την Κίνα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κομβική στιγμή και για τις δύο χώρες, καθώς επαναξιολογούν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Για την Ινδία, η Γαλλία έχει εξελιχθεί σε βασικό αμυντικό εταίρο δίπλα στη Ρωσία, με την ευρωπαϊκή χώρα να προσφέρει συμπαραγωγή και