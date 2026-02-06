Ο Μακρόν προτείνει περιορισμούς και στα βιντεοπαιχνίδια μετά το μπλόκο στα social για τους έφηβους

Μετά την απαγόρευση των social media για εφήβους κάτω των 15 ετών στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξετάζει την επιβολή περιορισμών και στα βίαια βιντεοπαιχνίδια. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία των εφήβων από τις «τραυματικές» επιδράσεις των οθονών και τη χειραγώγηση των πληροφοριών.

Σε συνέντευξή του προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα Brut, ο Μακρόν ανέφερε πως η Γαλλία πρέπει να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις για τη ρύθμιση των βιντεοπαιχνιδιών, της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Αναφέρθηκε σε βίαια βιντεοπαιχνίδια και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απαγόρευσης τους, εφόσον το κρίνουν οι ψυχίατροι και οι επιστήμονες.

Στο πλαίσιο της προστασίας των νέων, ο Μακρόν επίσης πρότεινε τη μείωση των ωρών διδασκαλίας στα σχολεία και την αύξηση των διακοπών, ώστε οι μαθητές να έχουν περισσότερο χρόνο για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.