Σύσκεψη για τα social media και τους ανήλικους - Απαγόρευση από το β' εξάμηνο του 2026

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο φαίνεται ότι βρίσκεται η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση της απαγόρευσης της πρόσβασης ανηλίκων έως 15 ετών στα social media.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τον Υφυπουργό Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γιάννη Μαστρογεωργίου και τον Ειδικό Σύμβουλο του πρωθυπουργού για θέματα ψηφιακής πολιτικής και τεχνητής νοημοσύνης, Βασίλη Κουτσούμπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται εντός Φεβρουαρίου, ωστόσο, η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας προσδιορίζεται για το β' εξάμηνο του 2026. Η χώρα μας προπορεύεται έναντι εταίρων της στην Ευρωπαική Ένωση καθώς υπάρχει πλέον το εργαλείο του kidswallet για το age verification.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στη στήλη κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος η νομοθέτηση μιας τέτοιας απαγόρευσης χρήζει προσεκτικών χειρισμών καθώς εν αντιθέσει με το παράδειγμα της Αυστραλίας, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εξεύρουν μία νομική φόρμουλα, που θα δεν θα αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο και εν προκειμένω στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι υπάρχει και μία κρίσιμη γεωπολιτική παράμετρος.

Η νομοθέτηση της απαγόρευσης επιφυλάσσει υποχρεώσεις και κυρώσεις προς τις εταιρείες - κολοσσούς στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως λόγου χάρη η Αυστραλία έχει θεσπίσει πρόστιμο επι του τζίρου των συγκεκριμένων εταιρειών. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει με νόημα πως οι περισσότερες εξ αυτών είναι Αμερικανικές με στενές σχέσεις με το σύστημα του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως εκ τούτου η όλη υπόθεση απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς