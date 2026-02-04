Βελόπουλος: «Λες "Αλτ! Τις ει;" και μπουμπουνάς» - Καιρίδης: «Είστε αντεθνικό πρόβλημα»

«Μπουμπούνισε» τους στρατιωτικούς κανόνες εμπλοκής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος ο Κυριάκος Βελόπουλος, πυροδοτώντας ένταση στην Ολομέλεια, καθώς η ΝΔ όπως και το ΠΑΣΟΚ ερμήνευσαν την αποστροφή του ως ευθεία προτροπή σε πυροβολισμούς μεταναστών.

Απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος υπεραμύνθηκε της «σταθμισμένης» σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής και τόνισε πως τα σύνορα της χώρας φυλάσσονται, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε επί λέξει: «Μεγαλώσατε και ξεχάσατε κύριε Πλεύρη. Ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: "Αλτ! Τις ει;" Και τι κάνουμε μετά κύριε Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς! Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο».

«Ακούσαμε την προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε. Δεν του έφταναν οι 15 νεκροί χθες, ήθελε περισσότερους», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινωνία που να ανέχεται νεκρούς και μάλιστα με δική της ευθύνη και πως η προτροπή σε πυροβολισμούς επιβεβαιώνει πως το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου δεν πρόκειται για Ελληνική Λύση, αλλά για «αντεθνικό πρόβλημα».

Έντονη αντίδραση και από τον Μάντζο

Για «ντροπιαστική» και «αποκρουστική» αποστροφή του Κυριάκου Βελόπουλου έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. «Το Λιμενικό δεσμεύεται από τους ιερούς κανόνες του δικαίου στη θάλασσα. Δεν έχει σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στον εξωτερικό εχθρό. Δεν είναι οι μετανάστες, οι έγκυες γυναίκες, οι εχθροί που πρέπει να τους πυροβολήσουμε», ανέφερε.



Απαντώντας πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, υποστήριξε πως ο πρόεδρος του κόμματός του αναφέρθηκε στον στρατιωτικό κανονισμό. «Ο κύριος Βελόπουλος απευθύνονταν σε πρώην καταδρομέα, στον κύριο Πλεύρη. Του μίλησε για τον στρατιωτικό κανονισμό. Να κάνετε εισήγηση να αλλάξει ο κανονισμός, ίσως σας ακούσει ο κύριος Δένδιας. Έτσι λέμε στο στρατό», υποστήριξε.