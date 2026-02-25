Φλωρίδης κατά Βελόπουλου: «Πολεμάτε τον Κάθετο Διάδρομο γιατί θίγει συμφέροντα χωρών που αγαπάτε»

Δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο κατηγόρησε για «πατριωτισμό του καναπέ» και των «εύκολων λόγων», εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Απαντώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος κατήγγειλε νωρίτερα από βήματος πως η ΝΔ «βάζει ναρκοπέδια στην εθνική κυριαρχία», ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η κυβέρνηση εξασφαλίζει την αμυντική ικανότητα της χώρας, καθώς και την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην πράξη.

Πολεμάτε τον Κάθετο Διάδρομο γιατί θίγει συμφέροντα άλλων χωρών που αγαπάτε…

«Σας έχει μιλήσει ποτέ κανείς για την γεωπολιτική αξία του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος διασφαλίζει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας μας; Τον Κάθετο Διάδρομο τον πολεμάτε γιατί θίγει συμφέροντα άλλων χωρών που αγαπάτε!», κατήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης, επιμένοντας να μιλά για υπεροπλία της Ελλάδας τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε στις αιχμές περί εξυπηρέτησης συμφερόντων. «Ο κάθετος αγωγός δεν πάει στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά στην Ουκρανία, αφήστε τα παραμύθια στο λαό. Εάν υπήρχε έστω μια ένδειξη για άλλες χώρες, θα με είχαν συλλάβει ήδη. Δεν τα παίρνουμε ούτε από Αμερικανούς, ούτε από Γερμανούς, ούτε από κανέναν. Μακριά και κοντή η γλώσσα σας όταν μιλάτε για μας και για άλλες χώρες...», υποστήριξε, ενώ επιτέθηκε και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τον ως «Νάντια Κομανέτσι της πολιτικής».

«Βρίσκεστε σε πλήρη σύγχυση. Θα συνηθίσετε ότι ανέξοδος πατριωτισμός δεν υπάρχει. Όλα εδώ πληρώνονται. Πουλάτε παλιό πατριωτισμό, ο οποίος δεν περνάει πια!», ανταπάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.