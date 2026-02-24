Φλωρίδης για Τέμπη: «Εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε την προσπάθεια να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη»

Σκληρή κριτική σε όσους εδώ και 2,5 χρόνια επιχειρούν να «αμφισβητήσουν τη Δικαιοσύνη» με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, άσκησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια με πολιτικές επιδιώξεις και όπως αναφέρει: «Εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε την προσπάθεια κάποιων να αμφισβητηθεί η Δικαιοσύνη με συγκεκριμένες πολιτικές επιδιώξεις που φάνηκαν από μια πλευρά για να φτιαχτεί ένα κόμμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Οργάνωσαν συνωμοσία για πολιτική εκμετάλλευση»

Ο Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε πυρά κατά κομμάτων και προσώπων, κάνοντας ειδική αναφορά στον Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας: «Ο Βελόπουλος δεν είναι ο βασικός εφευρέτης της θεωρίας του ξυλολίου;», ενώ παράλληλα, υποστήριξε ότι «πολιτικές δυνάμεις ή δικηγόροι έχουν στήσει χορό πολιτικής εκμετάλλευσης», ενώ αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε:

«Εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε την προσπάθεια κάποιων να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη με συγκεκριμένες πολιτικές επιδιώξεις που φάνηκαν από μια πλευρά για να φτιαχτεί ένα κόμμα. Η κυρία Καρυστιανού έχει κυκλοφορήσει ότι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα. Αποδείχθηκε ότι όσοι της ασκούσαν κριτική ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα μπαίνοντας σε πολιτική διαμάχη, τελικά οδηγούμαστε, σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, στη δημιουργία κόμματος. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, δεν είσαι πια στο απυρόβλητο».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια και τις πλατείες και με ένα κλίμα συγκρουσιακό, αλλά στον χώρο της Δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στην απεργία πείνας που είχε πραγματοποιηθεί, έκανε λόγο για «εκμετάλλευση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ώστε να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη», υποστηρίζοντας ότι όσο καθυστερεί η ανάκριση «δεν θα προσδιοριζόταν η δίκη και θα υπήρχε κοινωνική έκρηξη με πρώτους τους συγγενείς».

Τι ισχύει με τη διαδικασία εκταφής των θυμάτων

Συνεχίζοντας, ο ίδιος εξήγησε, επίσης, τι συμβαίνει με τα αιτήματα για εκταφές από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη: «Από την ώρα που διατάσσεται εκταφή η διαδικασία είναι η εξής: καλούνται όλοι οι συγγενείς να δηλώσουν ποιοι θέλουν εκταφή. Από τους 57 δήλωσαν οι 9. Στη συνέχεια οι 4 αποσύρθηκαν. Ποια είναι τα βήματα που ορίζει ο νόμος; Ορίζονται ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οι 5 έχουν δικαίωμα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Οι ιατροδικαστές ορίζουν τον τρόπο και τα εργαστήρια για τις εξετάσεις», εξήγησε.

Παράλληλα, ανέφερε: «Η παραγγελία της εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Εάν τα εργαστήρια τα ελληνικά που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται η συνδρομή των εργαστηρίων του εξωτερικού, εκείνων που είναι πιστοποιημένα διεθνώς. Εάν τα εργαστήρια τα ελληνικά που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται η συνδρομή των εργαστηρίων του εξωτερικού, εκείνων που είναι πιστοποιημένα διεθνώς».

