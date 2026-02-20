Εισαγγελία Λάρισας: Στοπ στις τρεις εκταφές θυμάτων των Τεμπών - Σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της, που αφορά σε τρεις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη προχωρά με απόφασή της η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς προέκυψε σοβαρή διαφωνία με τους συγγενείς, σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι συγγενείς ζητούν οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, για σύνθετες εξετάσεις καθ’ υπόδειξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.



Υπενθυμίζεται, ότι με νέα της παραγγελία, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου διατάσσει τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων από το δυστύχημα των Τεμπών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δίνοντας διορία 24 ωρών για να βρεθούν τα εργαστήρια και να κοινοποιηθούν.



Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς, «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».



Με τη μερική ανάκληση, επί της ουσίας η αρμόδια Εισαγγελέας εισηγείται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την απόρριψη των τριών προσφυγών, επικαλούμενη απορρίψεις αιτήσεων εκταφής του Παύλου Ασλανίδη και προηγούμενα βουλεύματα του Δικαστικού Συμβουλίου για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Οι προσφυγές κατά της εισαγγελικής παραγγελίας κατατέθηκαν στο δικαστικό συμβούλιο και «παγώνουν» μέχρι να εξεταστούν. Οι συγγενείς κάνουν λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας».

Το Σάββατο οι εκταφές

Οι δύο πρώτες εκταφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας.



Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους συγγενείς είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Οι γονείς έχουν ήδη λάβει έγγραφο από την Αστυνομία στο οποίο ζητείται από τον δήμο στον οποίο ανήκει το κοιμητήριο να διαθέσει απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης, ζητείται από την υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, να διαθέσει προσωπικό ώστε να βιντεοσκοπηθεί και φωτογραφηθεί η διαδικασία. Ζητείται επίσης από τον πραγματογνώμονα ιατροδικαστή να πράξει το καθήκον του. Καλείται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας καθώς και οι ύποπτοι στον παρόντα δικονομικό χρόνο, ιατροδικαστές της Λάρισας που χειρίστηκαν τα Τέμπη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν οι σοροί.

