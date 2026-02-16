Νέα εξέλιξη για Τέμπη: Εισαγγελική εντολή για εκταφή 9 σορών ως το τέλος της εβδομάδας

Την εκταφή των εννέα σορών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη δρομολογεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση από την Εισαγγελία των αιτημάτων που είχαν υποβάλει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, η κ. Παπαϊωάννου δίνει πλέον εντολή να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία των εκταφών, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις.

Με τη νέα εισαγγελική παραγγελία, τίθεται ουσιαστικά προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια που θα αναλάβουν τις εξετάσεις, ενώ εντός δύο ημερών θα πρέπει να οριστούν και οι πραγματογνώμονες χημικοί που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι με συνοπτικές διαδικασίες, δίνεται μια ξαφνική απόφαση να γίνει εκταφή, για να ληφθεί όμως μόνο δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και δείγματα που θα εξεταστούν μόνο για χρήση ουσιών.