Τραγωδία στα Τέμπη: Στη Λάρισα η δίκη - «Όχι» από τον Άρειο Πάγο σε μεταφορά της

Οριστικά στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου θα διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα συγγενών για τη μεταφορά της δίκης.

Στον Άρειο πάγο είχαν στραφεί οκτώ συγγενείς (μεταξύ αυτών δεν περιλαμβανόταν η Μαρία Καρυστιανού) με το αίτημα για μεταφορα της δίκης να μη γίνεται δεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στη δίκη αυτή στο εδώλιο θα βρεθούν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης που έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Αρχής που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο (ΡΑΣ) και της εταιρείας Hellenic Train κι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, γενικοί διευθυντές του υπουργείου.