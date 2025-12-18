Δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη: «Η Περιφέρεια δεν είχε συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα»

Με την απολογία του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε ο κύκλος της παροχής εξηγήσεων από τους κατηγορουμένους σε βαθμό πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, για το φερόμενο «μπάζωμα» του τόπου του εγκλήματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Τριαντόπουλος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Ενώπιον της ανακρίτριας του ειδικού δικαστηρίου τις προηγούμενες ημέρες έδωσαν εξηγήσεις και οι υπόλοιποι επτά συγκατηγορούμενοι του, υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ο πρώην Γ.Γ. πολιτικής προστασίας και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους» δήλωσε ο δικηγόρος του Κώστα Αγοραστού, Άρης Τζανετής.