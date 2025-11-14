Τραγωδία στα Τέμπη: Επιδόθηκε στον σταθμάρχη το κλητήριο θέσπισμα – Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη

Ο 60χρονος Λαρισαίος σταθμάρχης βάρδιας το βράδυ της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ήταν ο πρώτος στον οποίο επιδόθηκε χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Λάρισας το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, επίδοση με την οποία εισάγεται η υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας σε δίκη.

Ενα κατηγορητήριο 1.267 σελίδων που θα επιδοθεί σε συνολικά 36 κατηγορούμενους, όπως και σε άλλους 230 γονείς και συγγενείς θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ 122 ακόμη μάρτυρες που κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε ο Εφέτης Ανακριτής θα λάβουν κλήση έως το τέλος του έτους.

Την Πέμπτη (13/11), σύμφωνα με την eleftheria.gr, το κλητήριο θέσπισμα έλαβε και ο έτερος Λαρισαίος και έμπειρος σταθμάρχης της προηγούμενης βάρδιας, ενώ το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους, πλην των δύο Ιταλών για τους οποίους θα προηγηθεί μετάφραση του κατηγορητηρίου.

Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι η Αρεοπαγίτης Ανακρίτρια, Φωτεινή Μηλιώνη, κάλεσε στις 20 Νοεμβρίου σε συμπληρωματική απολογία τους 7 αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος (από κοινού και δια παραλείψεως» για τη διαμόρφωση του χώρου («μπάζωμα» – «ξεμπάζωμα») της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Οι επτά (πρώην γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, πρώην συντονιστής ΠΣ, πρώην αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΥ Λάρισας) κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία από την Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της διερεύνησης των ευθυνών του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, Χρ. Τριαντόπουλου. Υπενθυμίζεται πως για τους 7 έχει ήδη ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον Εφέτη Ανακριτή.