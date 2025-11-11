Στον Άρειο Πάγο ο Πλακιάς: Ο Καραμανλής ευθύνεται για τη δολοφονία 57 ψυχών -Αδιανόητο το πλημμέλημα

Στον Άρειο Πάγο μετέβη το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προκειμένου να δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του ανακριτή σε βάρος του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Ο κ. Πλακιάς, βγαίνοντας από το κτίριο του Αρείου Πάγου, τόνισε ότι η κίνηση αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ξεχωριστής νομικής διαδικασίας.

«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για τον θάνατο 57 ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους», ανέφερε αρχικά.



​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016. «Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα», σημείωσε ο κ. Πλακιάς.



«Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».



​Ο Νίκος Πλακιάς έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον χειρισμό της υπόθεσης στη Βουλή, που οδήγησε την έρευνα για τον Κ. Καραμανλή στη συγκεκριμένη διαδικασία.



​«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή... Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», υπογράμμισε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.



​Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για το νομικό εμπόδιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών: «Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα... πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».