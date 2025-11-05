Πλακιάς για Καρυστιανού - Καραχάλιο: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου - Περιμένω διάψευση»

«Ανακατεύεται το στομάχι μου» ανέφερε ο Νίκος Πλακιάς στην ιδιαιτέρως καυστική ανάρτηση που έκανε με αφορμή όσα είπε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ο Νίκος Καραχάλιος για τη Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα ΚΥΜΑ.

Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς έγραψε: «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή». «Περιμένω επίσημη διάψευση».

Νίκος Πλακιάς Χ

Υπενθυμίζεται ότι όταν στις 2 Νοεμβρίου διακινήθηκαν οι φήμες από τον Νίκο Καραχάλιο ότι επίκειται η δημιουργία κόμματος από την κ. Καρυστιανού με το όνομα ΚΥΜΑ - κάτι που στη συνέχεια διέψευσε η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23» - ο Νίκος Πλακιάς είχε σχολιάσει «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».

Καρυστιανού: «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει κάνει λόγο για «παραπλάνηση» και «διαβολή», όσον αφορά το κόμμα ΚΥΜΑ ενώ τόνιζε ότι πρόκειται για μια «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν».



Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού:



«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.



Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.



Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.



Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!



Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.



Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.



Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!



Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».