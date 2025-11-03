Πλακιάς για «Κύμα»: Η θάλασσα με ανακατεύει - Άλλο θα είναι το όνομα του κόμματος της Καρυστιανού

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα στα Τέμπη, για το υποτιθέμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με την ονομασία «Το Κύμα».



Σε ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς έγραψε χαρακτηριστικά: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», κάνοντας αναφορά στον Νίκο Καραχάλιο, σύμβουλο της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος εμφάνισε όνομα και λογότυπο νέου κόμματος, το οποίο συνδύασε με το όνομα «Μαρία».

Λίγες ώρες αργότερα, η κ. Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνομιλία που είχε με τους ακολούθους του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς, στη διαπίστωση χρήστη ότι «αυτό το «Κύμα» θα είναι απλά μια πολιτική κίνηση Σαμαρικών-Καραμανλικών και όχι «κόμμα των Τεμπών» ούτε της κ. Καρυστιανού, αλλά πιθανώς «κύκλοι της ΝΔ να διασπείρουν τέτοιες πληροφορίες για σύγχυση», ο κ. Πλακιάς απάντησε ότι «ισχύει».



Σε σχόλιο άλλου χρήστη που τον επικρίνει λέγοντας «έτρεξες να ταυτιστείς (για άλλη μια φορά) με τα τρολ του Κούλη!», ο Νίκος Πλακιάς απάντησε: «Μα την ανάρτηση την έκανα αφού το είχε διαψεύσει ήδη. Βιάστηκες... Έτσι και αλλιώς άλλο θα είναι το όνομα του κόμματος της Μαρίας έτσι για να μην βιάζεσαι».



Μα την ανάρτηση την έκανα αφού το είχε διαψεύσει ήδη .

Βιάστηκες @Chrysa259488451 .

Ετσι και αλλιώς άλλο θα είναι το όνομα του κόμματος της Μαρίας έτσι για να μην βιάζεσαι. — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 2, 2025

Καρυστιανού: «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Yπενθυμίζουμε ότι η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23» κάνει λόγο για «παραπλάνηση» και «διαβολή», ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν».

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.



Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.



Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.



Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!



Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.



Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!



Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».