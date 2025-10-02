Αιχμές Πλακιά για συνέντευξη Κοβέσι: «Είτε μας κορόιδευαν είτε κι αυτή είναι ξετσίπωτη»

Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς τα όσα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και ειδικότερα για τη φημολογία για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.



«Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει», είπε η κ. Κοβέσι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την τραγωδία στα Τέμπη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, στο Τελωνείο του Πειραιά. Και πρόσθεσε: «Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».



Με ανάρτησή του στο X ο Νίκος Πλακιάς σημείωσε:



«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε ότι δεν βρέθηκε ένας να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι είχε δυόμισι χρόνια τώρα στην Κοβέσι;

Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε.

Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».