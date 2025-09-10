Στην ανακρίτρια ο Νίκος Πλακιάς για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προσέρχονται στον Άρειο Πάγο, για να καταθέσουν στην ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Στο ανώτατο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και στη σιδηροδρομική τραγωδία έχασε τις δίδυμες κόρες του, καθώς συνεχίζεται η ανάκριση που εκκρεμεί σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο τραγικός πατέρας προσήλθε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Eurokinissi

Κατά την είσοδο του στο Εφετείο της Αθήνας, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων μικρών κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι έκανε μια αγκαλιά τον Νίκο Πλακιά. Όπως είπε, του το ζήτησε ο φίλος του γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει τον Νίκο Πλακιά.

Eurokinissi