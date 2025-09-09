Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου και το λεγόμενο «μπάζωμα» του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από τη μήνυση των Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη κατά των Νίκου Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη αναφορικώς με την εκταμίευση των χρημάτων για τις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, απέστειλε επιστολή με τη συμπληρωματική δικογραφία στην ηγεσία του Αρείου Πάγου η οποία και θα κρίνει εάν ο φάκελος θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο ερευνά την υπόθεση Τριαντόπουλου.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση των βουλευτών.

Πάντως, κατά πληροφορίες, στο πόρισμα του εισαγγελέα που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφέρεται πως η επίμαχη μήνυση αρχειοθετείται.