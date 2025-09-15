Τραγωδία στα Τέμπη: Στον πρόεδρο Εφετών η πρόταση εισαγγελέα για 36 κατηγορούμενους

Σε πρόεδρο εφετών διαβιβάστηκε η δικογραφία για τα Τέμπη , αφού ο εισαγγελέας Εφετών Λάμπρος Τσόγκας ολοκλήρωσε τη σύνταξη του εισαγγελικής πρότασης.

Αυτή κατά πληροφορίες αριθμεί 996 σελίδες, ενώ προτείνεται να καθίσουν στο εδώλιο 36 άτομα, για κακουργηματικες κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών ο κατηγορούμενος σταθμάρχης, οι σιδηροδρομικοί που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train

Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται κατά πληροφορίες:

«Συμπερασματικά η πιο πάνω περιγραφείσα συμπεριφορά τους με τις

επιμέρους αναλυτικά αναφερόμενες πράξεις λειτούργησε ως επικίνδυνη

επέμβαση στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αφού έτσι μέχρι τις 28-2-2023

δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφάλειας τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης

και αυτόματης ακινητοποίησης των τρένων (ETCS-1) σε περίπτωση

αντίρροπης κίνησής τους, οπότε επήλθε η κατωτέρω περιγραφόμενη

σύγκρουση των αμαξοστοιχιών από τη διατάραξη στην ασφάλεια της

κυκλοφορίας τους, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για

ανθρώπους, κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, όπως αναλυτικά εκτίθεται

κατωτέρω, ενώ επήλθαν και τα περαιτέρω βαρύτατα αποτελέσματα, που

επίσης περιγράφονται πιο κάτω».



Κατά νομικούς κύκλους, η έναρξη της δίκης αναμένεται τον Φεβρουάριο.