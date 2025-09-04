Νέες εμπλοκές στη δίκη των Τεμπών - «Μάχες» για το αν πρέπει να κλείσει τώρα η ανάκριση

Νέα αντιπαράθεση γύρω από τη δικαστική διερεύνηση της φονικής τραγωδίας των Τεμπών, με τραγικό απολογισμό 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, έχει προκύψει μετά την απόφαση του ανακριτή να κηρύξει το πέρας της ανακριτικής διαδικασίας.



Η δικογραφία έκλεισε στις 29 Αυγούστου, με τους συνηγόρους τραυματιών, συγγενών θυμάτων αλλά και των 36 κατηγορουμένων να καλούνται από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη να υπογράψουν τη λήξη της διαδικασίας, ώστε στη συνέχεια η δικογραφία να πάρει το δρόμο προς το ακροατήριο, με στόχο την άμεση έναρξη της δίκης.



Ένα από τα τελευταία στοιχεία που εισήλθαν στη δικογραφία είναι η Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία, όπως έγινε γνωστό, δεν βρέθηκαν ίχνη εύφλεκτων υλικών που να οδήγησαν στην έκρηξη, στις αμαξοστοιχίες της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ωστόσο, ακολούθησαν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε αυτή την Έκθεση δεν ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο εξετάζοντας τα δείγματα από το δεύτερο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, εντόπισε 12 σημεία όπου υπάρχει ξυλόλιο και άλλα εύφλεκτα υλικά. Μάλιστα τα δημοσιεύματα αυτά, αλλά και πολλοί συγγενείς θυμάτων, κάνουν λόγο για «άρον-άρον» κλείσιμο της δικογραφίας, χωρίς να υπάρξει επαρκής ανακριτική έρευνα.



Διαφορετικές νομικές γραμμές

Το flash.gr επικοινώνησε με τους νομικούς εκπροσώπους συγγενών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους την αποφράδα ημέρα της 29ης Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κουμπούρα, συνήγορο της οικογένειας Πλακιά, αλλά και του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τίποτα καινούργιο δεν προκύπτει από την τελευταία ανάλυση δειγμάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους για την οποία σημειώνει ότι έχει συμπεριληφθεί κανονικά στη δικογραφία.

«Σε όλες τις εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους αναφέρεται ότι υφίστανται ίχνη ξυλολίου ή βενζολίου, τα οποία οφείλονται στην καύση των αμαξοστοιχιών. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με παράνομο φορτίο, αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες των υλικών αυτών» αναφέρει ο κ. Κουμπούρας. Προσθέτει, μάλιστα, με νόημα, ότι «κάποια στιγμή η ανάκριση πρέπει να κλείσει και να ξεκινήσει η δίκη. Αυτό θέλουν επιτέλους οι συγγενείς των θυμάτων»...

Από την άλλη, υπάρχουν οικογένειες που θέτουν ερωτήματα για τις εξελίξεις: Ο Αντώνης Ξυλουργίδης, που εκπροσωπεί την οικογένεια της αδικοχαμένης Κέλλυς Πορφυρίδου, εκφράζει τους προβληματισμούς του για το πέρας της ανάκρισης.

«Επί δύο χρόνια αναζητούμε την αιτία της πυρόσφαιρας. Ουδείς απαντά παρά μόνο με διαρροές. Με την παράδοση της έκθεσης αυτοψίας της Πυροσβεστικής και όχι πορίσματος όπως βαπτίστηκε, περαιώνεται η Ανάκριση και ουδείς γίνεται σοφότερος.

Λίγες μέρες μετά δημοσιοποιούνται αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους έπειτα από παραγγελία της ΔΑΕΕ τα οποία αναφέρουν ευρήματα ξυλολίου και τουλουολίου στα αποσταλθέντα προς εξέταση δείγματα. Ποιος είναι ο λόγος που δεν συμπεριλήφθηκε στην έκθεση η συγκεκριμένη καταγραφή των ευρημάτων ξυλολίου κλπ ευρημάτων;

Με δεδομένη την ανεπαρκή έρευνα που προηγήθηκε από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας καθώς δεν αποτράπηκε η αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, δεν βρέθηκε το οπτικοακουστικό υλικό που ήταν καθοριστικής σημασίας, καταστράφηκε το βιολογικό υλικό των θυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα μόλις 5 εβδομάδων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεν έγινε αυτεπαγγέλτως οποιαδήποτε ενέργεια για το απαράδεκτο μπάζωμα του χώρου, ποια αίσθηση μπορεί να μας αφήνει το πέρας της κυρίας Ανακρίσεως;» αναφέρει ο κ. Ξυλουργίδης και προσθέτει:

«Ελπίζαμε ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας θα θεραπεύονταν όσες ανεπάρκειες είχαν αναδειχθεί από τη διαδικασία και τους παράγοντες αυτής. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα αξιοπιστίας στην απονομή δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη υπόθεση και αυτό δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το επιτρέπει ειδικά όταν αφορά θάνατο δεκάδων συνανθρώπων μας. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι τραυματίες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Όλοι εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων χωρίς τελεσίγραφα και αιφνιδιασμούς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλοι νομικοί εκπρόσωποι οικογενειών που εκφράζουν προβληματισμό και δεν πρέπει να αποκλειστούν προσφυγές στο δικαστικό συμβούλιο, κατά της περαίωσης της ανάκρισης...

