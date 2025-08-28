Το τελικό πόρισμα για τα Τέμπη: Δεν υπήρχε καύση και εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία

Στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη φονική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη , το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρότι φέρει έντονες στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ούτε άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά. Επιπλέον, στο εσωτερικό της καμπίνας δεν ανιχνεύθηκαν σημάδια καύσης.

Το σενάριο του εύφλεκτου φορτίου

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Για τη διερεύνηση αυτού του ενδεχομένου, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε τον Μάρτιο στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών. Έξι μήνες αργότερα, το πόρισμα καταλήγει ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να συνηγορεί σε καύση.

Συμπεράσματα πραγματογνωμοσύνης

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο–μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: οι αλλοιώσεις που διαπιστώθηκαν στην καμπίνα ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Το επόμενο βήμα στην ανάκριση

Με την ολοκλήρωση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, απομένει πλέον μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που αφορά τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα κριθεί σε συνάρτηση με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες για να εξετάσει και το σκέλος της ποινικής δίωξης που αγγίζει τον πρώην υπουργό Μεταφορών, κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

Πηγή: Larissanet